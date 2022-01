La Regina abbandona il figlio Andrea: non lo aveva mai fatto prima (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il Principe Andrea è stato abbandonato anche dalla Regina Elisabetta, che ha deciso di togliergli letteralmente tutto. Andrea oggi è solo. Il Principe Andrea è sempre stato l’animo turbolento della Famiglia Reale inglese. Abile pilota di elicotteri, da giovane ha servito l’esercito britannico nella Guerra della Falkland rimanendo ferito e venendo considerato quasi un eroe L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il Principeè statoto anche dallaElisabetta, che ha deciso di togliergli letteralmente tutto.oggi è solo. Il Principeè sempre stato l’animo turbolento della Famiglia Reale inglese. Abile pilota di elicotteri, da giovane ha servito l’esercito britannico nella Guerra della Falkland rimanendo ferito e venendo considerato quasi un eroe L'articolo è stato pubblicatosul sito www.chedonna.it

Dopo la causa per aggressione sessuale, il duca Andrea non è più 'Sua Maestà' Buckingham Palace afferma che il Duca di York , il principe Andrea , rinuncia a tutte le sue cariche istituzionali. Il figlio prediletto della regina abbandona una serie di affiliazioni militari e patrocini reali . La mossa, che include la perdita del 'Sua Altezza Reale' , arriva dopo che un giudice statunitense ha dato il via libera alla ...

