La prof è senza mascherina e green pass e gli alunni lasciano la scuola | lei chiama la polizia | multata

L’insegnante, per il secondo giorno di seguito, si presenta in aula con la sola mascherina chirurgica e non invece con la Ffp2, come voluto dal Governo visto che si era registrato un caso di positività tra i ragazzi. E l’intera classe lascia la lezione.





Gli studenti di terza media infatti poco prima avevano invitato la professoressa ad indossare la Ffp2 ma questa si è nuovamente rifiutata di farlo (era già accaduto il giorno prima, mercoledì, quando aveva pure denigrato l’uso di dispositivi di protezione e gel e criticato il Governo). Così i ragazzi, che avrebbero avuto un compito in classe di due ore, si sono alzati dai banchi e hanno inforcato la porta, mentre la docente li filmava e riportava una nota collettiva nel registro elettronico. L’episodio è quello che sarebbe accaduto alle scuole medie Carducci e che viene riportato per primo dalla “Gazzetta di Modena”.

