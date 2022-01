“La prevenzione prima di tutto”: ecco l’Abc della Regione Lazio in caso si terremoto (Di venerdì 14 gennaio 2022) “‘l’Abc in caso di terremoto, la prevenzione prima di tutto’ è lo slogan della terza giornata regionale dell’alfabetizzazione sismica, all’insegna della cultura della prevenzione. Con la Legge 12/2018 è stata istituita nel Lazio la giornata dell’alfabetizzazione sismica, prevista per il 13 gennaio di ogni anno, con l’obiettivo di informare e sensibilizzare la popoLazione e tutti gli enti, pubblici e privati, sulle tematiche connesse alla sismicità del nostro territorio. La prevenzione deve diventare un patrimonio culturale condiviso. Sono queste le fondamenta che possono garantire la sicurezza a lungo termine nelle aree a rischio sismico”. Così Claudio Di Berardino, ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 14 gennaio 2022) “‘indi, ladi’ è lo sloganterza giornata regionale dell’alfabetizzazione sismica, all’insegnacultura. Con la Legge 12/2018 è stata istituita nella giornata dell’alfabetizzazione sismica, prevista per il 13 gennaio di ogni anno, con l’obiettivo di informare e sensibilizzare la popone e tutti gli enti, pubblici e privati, sulle tematiche connesse alla sismicità del nostro territorio. Ladeve diventare un patrimonio culturale condiviso. Sono queste le fondamenta che possono garantire la sicurezza a lungo termine nelle aree a rischio sismico”. Così Claudio Di Berardino, ...

Ambro1899 : La mascherina non serve per tenere la bocca chiusa Ne come orecchino Ne come fascia da capitano Ricordatelo sempr… - HermanniTest : @GuidoCrosetto Chi ha mai detto che il vaccino è una cura? Il vaccino è uno strumento di profilassi. Alla prima lez… - 10also10v2 : RT @Pamela15070130: @GuidoCrosetto Complimenti per il riassunto chiaro. L'idea del farmaco che previene qualcosa è però una nuova opzione,… - Pamela15070130 : @GuidoCrosetto Complimenti per il riassunto chiaro. L'idea del farmaco che previene qualcosa è però una nuova opzi… - FrontieraRieti : Con la Legge 12/2018 è stata istituita nel Lazio la giornata dell'alfabetizzazione sismica, con l'obiettivo di info… -