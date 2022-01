La polizia rifiuta le mascherine perché rosa (Di venerdì 14 gennaio 2022) L'arrivo in alcune province dei dispositivi di protezione Ffp2 di colore rosa non è stato apprezzato dalle questure che hanno fatto trapelare il proprio malumore attraverso una nota del sindacato autonomo di polizia (Sap) che ha scritto al numero uno delle forze dell'ordine, Lamberto Giannini, per chiedere un intervento in merito. Nella lettera il sindacato definisce il rosa un colore “eccentrico rispetto all’uniforme” che potrebbe portare a “pregiudicare l’immagine dell’istituzione”. Per tale motivo “chiediamo un immediato intervento volto ad assicurare che i colleghi prestino servizio con mascherine di un colore diverso (bianche, azzurre, blu o nere) e comunque coerenti con l’uniforme della polizia di Stato”, si legge nella nota indirizzata al Ministero dell'interno. La notizia ha scaturito come ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 14 gennaio 2022) L'arrivo in alcune province dei dispositivi di protezione Ffp2 di colorenon è stato apprezzato dalle questure che hanno fatto trapelare il proprio malumore attraverso una nota del sindacato autonomo di(Sap) che ha scritto al numero uno delle forze dell'ordine, Lamberto Giannini, per chiedere un intervento in merito. Nella lettera il sindacato definisce ilun colore “eccentrico rispetto all’uniforme” che potrebbe portare a “pregiudicare l’immagine dell’istituzione”. Per tale motivo “chiediamo un immediato intervento volto ad assicurare che i colleghi prestino servizio condi un colore diverso (bianche, azzurre, blu o nere) e comunque coerenti con l’uniforme delladi Stato”, si legge nella nota indirizzata al Ministero dell'interno. La notizia ha scaturito come ...

