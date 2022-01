La penna Bic avrà un nuovo colore dedicato all’artista Giuseppe Stampone (Di venerdì 14 gennaio 2022) La Bic annuncia l’uscita di una penna con un colore innovativo, una nuova tonalità di blu, dedicato all’italiano Giuseppe Stampone; ma il prodotto non sarà in produzione, potrà infatti essere utilizzato solo dall’artista per i suoi disegni. Il nuovo colore “Blu Stampone” della Bic Il marchio Bic è famoso in tutto il mondo per l’utilizzo di materiali da cancelleria, sopratutto per la nota penna a sfera.Fondata nel 1945, dal barone torinese Marcel Bich, e tutt’ora di proprietà della famiglia, la loro penna, e in generale i loro prodotti, vengono utilizzati da numerosi artisti per comporre le proprie opere. Il marchio, cerca di essere più all’avanguardia possibile, dedicando colori originali a ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 14 gennaio 2022) La Bic annuncia l’uscita di unacon uninnovativo, una nuova tonalità di blu,all’italiano; ma il prodotto non sarà in produzione, potrà infatti essere utilizzato solo dper i suoi disegni. Il“Blu” della Bic Il marchio Bic è famoso in tutto il mondo per l’utilizzo di materiali da cancelleria, sopratutto per la notaa sfera.Fondata nel 1945, dal barone torinese Marcel Bich, e tutt’ora di proprietà della famiglia, la loro, e in generale i loro prodotti, vengono utilizzati da numerosi artisti per comporre le proprie opere. Il marchio, cerca di essere più all’avanguardia possibile, dedicando colori originali a ...

Advertising

EleRepi : La penna Bic inventa un nuovo colore dedicato ad un artista italiano - fabrizia_alb : @ylefsch Ed è sempre stata un'ottima penna, quella che cerchi quando, dopo averne provate tre, dici 'dov'è la Bic' - CSaprei : @ylefsch Il suo asso nella manica è la semplicità. È essenziale. Non ha meccanismi che si possono rompere, né 'ergo… - una_su_zero : RT @artribune: La penna Bic inventa un nuovo colore dedicato ad un artista italiano - TinaSolla94 : La migliore penna al mondo, personalmente non riesco a disegnare con altre penne, solo se mi capita per le mani una… -