La nuovissima Birkin di Hermès | ce la fa conoscere ovviamente Chiara Ferragni!

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Che ispirazione di stile! L’influencer più amata d’ItaliaFerragni non nasconde la sua passione per ledie ci fa innamorare dellaversione Cargo. Il nuovo anno perFerragni è iniziato nel modo più brillante possibile. L’influencer è carica d’energia e ci mostra le mille avventure che travolgano la famiglia L'articolo proviene da YesLife.it.

nuovissima Birkin

Leggi anche - > Borsa Hermès di Belen Rodriguez, addio, addio Kelly: arriva laConstance Questo modello di pantalone aderente fa parte di un completo coordinato ad un maglione a ...Oggi, il tesoro indossato da Belen durante il suo viaggio di Capodanno è uno dei più ambiti e ricercati: i collezionisti dichiarano che è ancora più difficile trovarla rispetto allao alla ...Chiara Ferragni ha sfoggiato una borsa Hermès: il nuovo modello Birkin Cargo, in una nuance color miele molto in tendenza per il 2022.Chiara Ferragni ha iniziato il 2022 più splendente che mai. Non sappiamo se il suo (piccolo) segreto sia merito della nuova borsa Hermès tra le sue mani, ma siamo sicure aiuterebbe anche noi a rendere ...