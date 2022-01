La Nato scende in capo per fornire assistenza all’Ucraina dopo il cyber attacco

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Le guerre informatiche sono le guerre dei nostri tempi, è sempre più evidente. Se prima un paese di invadeva con forze armate, ora lo si fa con forse informatiche. Questo è quanto accaduto questa mattina al governo ucraino, che si trova a fare i conti con uninformatico su larghissima scala a siti istituzionali e governativi tra i principali: parliamo degli indirizzi web – messi totalmente fuori uso – di realtà quali il ministero degli Affari Esteri, il Servizio di emergenza statale, il Gabinetto del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Energia e, ancora, ministero dell’Educazione e dell’Università. Tutti i punti nevralgici del sistema, insomma, sono stati duramente colpiti nelUcraina. LEGGI ANCHE >>> I principali siti governativi in Ucraina sono andati in down: ecco cosa sta succedendo L’intervento ...

Advertising

VinCent84647458 : E poi se si riesce a portare Riccardi al Quirinale, fortificare il Governo spingere la Mogherini a Segretaria gener… - SalaLettura : RT @Tittipic: la nebbia addormenta i fossati un lento pallore devasta i dolori del cielo. Scende la notte nessun fiore è nato è inverno ani… - guastellae : RT @Tittipic: la nebbia addormenta i fossati un lento pallore devasta i dolori del cielo. Scende la notte nessun fiore è nato è inverno ani… - Alice70A : RT @Tittipic: la nebbia addormenta i fossati un lento pallore devasta i dolori del cielo. Scende la notte nessun fiore è nato è inverno ani… - semprelibri : RT @Tittipic: la nebbia addormenta i fossati un lento pallore devasta i dolori del cielo. Scende la notte nessun fiore è nato è inverno ani… -

Ultime Notizie dalla rete : Nato scende

Giornalettismo

... mentre nelle armi nucleari tattiche il pesoa 50/60 chili, come il proiettile da 155 della testata nucleare in dotazione alle forze. Questa nuova corsa agli armamenti, mentre è in corso ...Il gasancora. Ad Amsterdam è sotto i 79 euro MWh. Sotto la lente a Bruxelles l'incontro Consiglio- Russia sull'Ucraina . Sull'indice milanese incidono le vendite su Unicredit ( - 2,65%) ...La misura dell'importanza di quello che sta accadendo in Ucraina la fornisce anche l'intervento della Nato dopo la conferma dell'attacco hacker ..."Penso che non siamo alla fine della Nato, l'Alleanza ha ancora una funzione e un obiettivo molto chiari, ma penso che ci siano diversi interessi che uniscono i Paesi della Nato. (ANSA) ...