La mostra | “Le mani e l’anima Percorsi e ispirazioni nell’opera di Shlomo Tuvia” dal 21 al 27 gennaio a Roma

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Dopo i successi di Los Angeles, Aspen, Houston e i riconoscimenti ottenuti in Giappone, l’artista israeliano trapiantato a Los Angelesapproda anche adal 21 al 272022 con una nuovadal titolo “Ledi“. L’esposizionena – presentata da Natalie Blancardi e curata da Paola Valori e Isabella Montagnaro per le iniziative di Micro Arti Visive – costruisce un percorso inedito di dieci opere a tiratura limitata, che racchiudono il suo mondo affettivo, una storia familiare e persino un intreccio di vite. L’artista racconta sì l’amore per l’arte, ma soprattutto per i genitori e ...