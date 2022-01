La modella Valentina Boscardin muore di Covid a 18 anni: stroncata da una trombosi (Di venerdì 14 gennaio 2022) Valentina Boscardin, modella brasiliana di 18 anni, è morta a causa di complicazioni derivanti dal Covid. La ragazza, che era ricoverata in un ospedale di San Paolo, è stata... Leggi su leggo (Di venerdì 14 gennaio 2022)brasiliana di 18, è morta a causa di complicazioni derivanti dal. La ragazza, che era ricoverata in un ospedale di San Paolo, è stata...

