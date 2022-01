La modella Valentina Boscardin morta di Covid a 18 anni | stroncata da una trombosi

(Di venerdì 14 gennaio 2022) La ragazza brasiliana era vaccinata con due dosi, aveva contratto il virus a Natale in forma grave. Stava per intraprendere la carriera internazionale

Dopo alcuni giorni di silenzio, la Marcia Boscardin ha annunciato la dolorosa morte della figlia, Valentina, per complicanze dovute al Covid all'età di 18 anni. Come riporta il Corriere della Sera, il suo sogno era quello di fare la modella. Valentina Boscardin aveva solo 18 anni: è morta a causa di complicazioni dovute al Covid. La modella brasiliana era ricoverata in un ospedale di San Paolo ed è stata colpita da una trombosi che le è stata fatale. La giovanissima, vaccinata con due dosi, aveva contratto il coronavirus Sars-CoV-2 durante le feste di Natale. Le sue condizioni si sono aggravate ed è deceduta in un ospedale di San Paolo. La madre ha annunciato la dolorosa notizia.