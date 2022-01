La Locanda dei Girasoli chiude i battenti: addio al ristorante più inclusivo di Roma (Di venerdì 14 gennaio 2022) Questa volta la chiusura sarà definitiva. Dopo 22 anni di attività e 8 mesi di stop, a causa della pandemia, tra 2020 e 2021, la Locanda dei Girasoli a Roma chiude definitivamente i battenti . Il ... Leggi su luce.lanazione (Di venerdì 14 gennaio 2022) Questa volta la chiusura sarà definitiva. Dopo 22 anni di attività e 8 mesi di stop, a causa della pandemia, tra 2020 e 2021, ladeidefinitivamente i. Il ...

Advertising

RegioneLazio : Locanda dei Girasoli: abbiamo già fissato un appuntamento in Regione lunedì 17 gennaio alle ore 18:00. Vogliamo ris… - Luce_news : La Locanda dei Girasoli chiude i battenti: addio al ristorante più inclusivo di Roma - VinzMontagna : RT @RegioneLazio: Locanda dei Girasoli: abbiamo già fissato un appuntamento in Regione lunedì 17 gennaio alle ore 18:00. Vogliamo risolvere… - Manu_sole : RT @RegioneLazio: Locanda dei Girasoli: abbiamo già fissato un appuntamento in Regione lunedì 17 gennaio alle ore 18:00. Vogliamo risolvere… - fendente1 : RT @annamariamoscar: Chiude la Locanda dei Girasoli, il ristorante che per 22 anni ha dato lavoro ai giovani con sindrome di Down https://t… -