La lezione del vescovo di Sanremo a Pillon su Drusilla Foer | “Si tratta solamente di una finzione artistica”

Anche Monsignor Antonio Suetta, vescovo di Sanremo, si è pronunciato sulla presenza di Drusilla Foer al Festival come co-conduttrice di Amadeus per una delle cinque serate sul palco dell'Ariston. Lo ha fatto però per spegnere le polemiche e abbassare i toni nei confronti di chi stava strumentalizzando la vicenda, come fatto ad esempio dal senatore della Lega Simone Pillon, che aveva parlato di "quota gender inclusive assegnata a un Sanremo sempre più Lgbt", oppure dai giornali di destra Il Tempo e Il Giornale, che nel dare la notizia si sono rivolti a Drusilla Foer rispettivamente come "Un travestito" e "un uomo tra quattro donne".

