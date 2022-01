La geopolitica energetica russa (Di venerdì 14 gennaio 2022) Pubblichiamo, per gentile concessione dell’editore, un estratto di Il 3° millennio della Terza Roma. Status e potenza del modello culturale e politico russo (Il Cerchio) Il fabbisogno energetico mondiale (gas e petrolio) è in costante e progressiva crescita. Ciò vale anche per l’Europa, soprattutto in vista della futura, prossima, decarbonizzazione. La ricerca di nuovi e InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 14 gennaio 2022) Pubblichiamo, per gentile concessione dell’editore, un estratto di Il 3° millennio della Terza Roma. Status e potenza del modello culturale e politico russo (Il Cerchio) Il fabbisogno energetico mondiale (gas e petrolio) è in costante e progressiva crescita. Ciò vale anche per l’Europa, soprattutto in vista della futura, prossima, decarbonizzazione. La ricerca di nuovi e InsideOver.

Advertising

Geopoliticainfo : RT @g_natalizia: ??????Transizione o rivoluzione energetica? Procedere nel solco della prima opzione significa sviluppare un dibattito non ide… - RaimondoFabbri : RT @g_natalizia: ??????Transizione o rivoluzione energetica? Procedere nel solco della prima opzione significa sviluppare un dibattito non ide… - geopolis_online : RT @MarcoGiuli: Registrazione del dibattito su 'energia e/è potenza' organizzato da @geopolis_online, dove sono intervenuto su geopolitica… - filippoclo : @LeonardoCollina No, non parla di un futuro ipotetico. Che le scelte di politica energetica abbiano ristretto l'o… - MarcoGiuli : Registrazione del dibattito su 'energia e/è potenza' organizzato da @geopolis_online, dove sono intervenuto su geop… -