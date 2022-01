La foto da portare dal parrucchiere: Cindy Crawford e il nuovo shag (Di venerdì 14 gennaio 2022) Anche Cindy Crawford alla fine ha ceduto: il suo nuovo hairlook di inizio anno è uno shag, taglio sfilato che, dalla scorsa estate è ben fisso nelle preferenze dei tagli di capelli del momento. Disinvolto, facile da portare perché altamente adattabile, lo shag sta conquistando molte grazie alla sua versatilità. Tutti gli shag delle star guarda le foto Leggi anche › Taglio shag e ... Leggi su iodonna (Di venerdì 14 gennaio 2022) Anchealla fine ha ceduto: il suohairlook di inizio anno è uno, taglio sfilato che, dalla scorsa estate è ben fisso nelle preferenze dei tagli di capelli del momento. Disinvolto, facile daperché altamente adattabile, losta conquistando molte grazie alla sua versatilità. Tutti glidelle star guarda leLeggi anche › Taglioe ...

Advertising

S_hicetnunc : @TheTrampIt @pietroraffa Gli hanno fatto la foto e nessuno in sei ore ha trovato tempo e modo per aiutarlo a portar… - lacordacura : @LiciaRonzulli Assodato che la foto è del 2015, credo che l'indigeno abbia avuto il tempo necessario di portare il… - tioricocampos : RT @vogue_italia: Li ha appena compiuti Kate Middleton e quest'anno toccherà anche ad Anne Hathaway (in foto con Penelope Cruz, 47, e Diane… - davedee40016342 : @1V4vendetta A parte che è una foto del 2015 poi quelli mangiano larve e insetti macello e cuociono male bestie inf… - ASsuuna1 : RT @vogue_italia: Li ha appena compiuti Kate Middleton e quest'anno toccherà anche ad Anne Hathaway (in foto con Penelope Cruz, 47, e Diane… -