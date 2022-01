La finanza decentralizzata spaventa Wall Street (Di venerdì 14 gennaio 2022) Togliere il controllo sulle economie alle grandi istituzioni bancarie e governative. Questo era il principio alla base della nascita di Bitcoin, creata dal misterioso Satoshi Nagatomo nel lontano 2009. Ora quello che sembrava un sogno, forse potrebbe avere trovato una sua prima concretizzazione. Stiamo parlando della DeFi, abbreviazione di finanza decentralizzata: ed è l'idea che gli imprenditori cripto possano ricreare strumenti finanziari tradizionali in un'architettura decentralizzata, al di fuori appunto da qualsiasi controllo di istituzioni finanziarie ed autorità. Non è un caso se la senatrice democratica Elizabeth Warren della commissione banche e finanze del congresso americano, ai primi di Dicembre abbia affermato che “La Defi è la parte più pericolosa del mondo delle criptovalute… è dove i truffatori, lestofanti ed imbonitori ... Leggi su panorama (Di venerdì 14 gennaio 2022) Togliere il controllo sulle economie alle grandi istituzioni bancarie e governative. Questo era il principio alla base della nascita di Bitcoin, creata dal misterioso Satoshi Nagatomo nel lontano 2009. Ora quello che sembrava un sogno, forse potrebbe avere trovato una sua prima concretizzazione. Stiamo parlando della DeFi, abbreviazione di: ed è l'idea che gli imprenditori cripto possano ricreare strumenti finanziari tradizionali in un'architettura, al di fuori appunto da qualsiasi controllo di istituzioni finanziarie ed autorità. Non è un caso se la senatrice democratica Elizabeth Warren della commissione banche e finanze del congresso americano, ai primi di Dicembre abbia affermato che “La Defi è la parte più pericolosa del mondo delle criptovalute… è dove i truffatori, lestofanti ed imbonitori ...

