La debacle contro la Fiorentina lancia un piccolo allarme | sta al Napoli non farlo diventare grande

(Di venerdì 14 gennaio 2022) La serata di ieri è certamente da archiviare e dimenticare in fretta per il. Cinque gol subiti, anche se distribuiti su 120 minuti, sono uncampanello d’che, però, dovrà rimanere isolato, affinché il questo non inizi a crescere. Le attenuanti a cui può aggrapparsi Luciano Spalletti non sono poche: continuano ad essere molti i giocatori indisponibili; inoltre, quelli rimasti sempre arruolabili erano alla terza partita in sette giorni, aggravata dall’arrivo ai supplementari. FOTO: Getty –Ci si potrebbe chiedere perché il, pur avendo giocato quasi un tempo intero in superiorità numerica, non sia riuscito a prevalere e, anzi, abbia subito anche il gol dell’1-2. Le risposte a questa domanda, tuttavia, sono già scritte nel paragrafo ...

Ultime Notizie dalla rete : debacle contro

Divorzio tra Diego Godin e il Cagliari Calcio. Il club e il difensore uruguaiano hanno infatti raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto. Termina dunque l'avventura in Sardegna ...