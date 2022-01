La crisi kazaka, gli interessi di Roma e i bitcoin. La ricostruzione di Trenta (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il Kazakistan è lontano ma non troppo dagli interessi italiani e vale la pena spiegare con semplicità cosa sta succedendo. Alla fine dell’impero Sovietico, il Kazakistan è diventato una repubblica indipendente che per circa 30 anni, fino al 2019, è stata guidata da Nursultan Nazarbaev, sostituito poi dall’attuale presidente Kassym Khomart Tokayev. Il più grande Paese dell’Asia centrale e il nono Paese più grande del mondo, ha iniziato il nuovo anno con una rivolta popolare che, nata in una regione petrolifera, si è poi estesa almeno a dodici città del Paese. LA CAUSA DELLA RIVOLTA Il motivo che ha scatenato la rivolta era stato la decisione del governo di eliminare il blocco messo sul prezzo del gas liquefatto (perché il prezzo troppo basso stava causando problemi di approvvigionamento) e che aveva portato a duplicarne i prezzi. Come sempre, dietro una rivolta c’è un ... Leggi su formiche (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il Kazakistan è lontano ma non troppo dagliitaliani e vale la pena spiegare con semplicità cosa sta succedendo. Alla fine dell’impero Sovietico, il Kazakistan è diventato una repubblica indipendente che per circa 30 anni, fino al 2019, è stata guidata da Nursultan Nazarbaev, sostituito poi dall’attuale presidente Kassym Khomart Tokayev. Il più grande Paese dell’Asia centrale e il nono Paese più grande del mondo, ha iniziato il nuovo anno con una rivolta popolare che, nata in una regione petrolifera, si è poi estesa almeno a dodici città del Paese. LA CAUSA DELLA RIVOLTA Il motivo che ha scatenato la rivolta era stato la decisione del governo di eliminare il blocco messo sul prezzo del gas liquefatto (perché il prezzo troppo basso stava causando problemi di approvvigionamento) e che aveva portato a duplicarne i prezzi. Come sempre, dietro una rivolta c’è un ...

