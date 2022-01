La Campania verso la zona Gialla

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Lasi avvia a diventarecon il 25,8% dell’occupazione in area medica e il 10,6% in terapia intensiva. Per il passaggio ini parametri sono: occupazione dei posti letto ospedalieri nei reparti ordinari al 15% e terapie intensive al 10%. La possibilità emerge leggendo i dati delle tabelle del monitoraggio della cabina di regia sui dati relativi all’incidenza, all’occupazione in area medica e in terapia intensiva. Consiglia

Così il governatore della, Vincenzo De Luca , in diretta Facebook, in merito al ricorso al Tar fatto dal governo in merito all'ordinanza di non riapertura indelle scuole medie, ...Qui si ricercano soprattutto ville e ville storiche, mentre cala leggermente l'interessele ... Seguono la Lombardia con il 14,7%, la Liguria con il 13,2%, lacon il 9,5% e infine il ...Aumentano i contagi ed i ricoveri, Omicron manda molte regioni come la Campania in zona gialla: cosa cambia e cosa si può fare con o senza Green Pass.Il bollettino Covid cambia: i pazienti ricoverati in ospedale per cause diverse dal Covid che risultino positivi ai test per il virus, ma asintomatici, qualora assegnati in isolamento al reparto di af ...