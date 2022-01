La Campania in zona gialla da lunedì 17 gennaio. Cosa cambia? (Di venerdì 14 gennaio 2022) La Campania torna ad essere zona gialla da lunedì 17 gennaio. Il ministro Speranza ha firmato l’ordinanza. Cosa cambia? Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato l’ordinanza che riporta la regione Campania in zona gialla “alla luce del flusso dei dati del monitoraggio dell’Istituto Superiore Sanità, del Ministero della salute e delle Regioni“. La Leggi su 2anews (Di venerdì 14 gennaio 2022) Latorna ad essereda17. Il ministro Speranza ha firmato l’ordinanza.? Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato l’ordinanza che riporta la regionein“alla luce del flusso dei dati del monitoraggio dell’Istituto Superiore Sanità, del Ministero della salute e delle Regioni“. La

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid: Valle d'Aosta passa in zona arancione, la Campania diventa gialla #campania - SkyTG24 : Covid, la #Campania passa in zona gialla - RaiNews : Brusaferro (Iss): 'Cresce l'occupazione dei posti letto in ospedale, sia in area medica sia in terapia intensiva. L… - antonellaa262 : La Campania torna ad essere zona gialla da lunedì 17 gennaio. Il ministro Speranza ha firmato l’ordinanza. Cosa cam… - gilnar76 : Ufficiale, da lunedì la Campania torna in zona gialla: cosa cambia #Forzanapoli #Napoli #Napolicalcio #Sscnapoli… -