La bambina di tre anni precipitata dal quarto piano è morta Fermato il patrigno

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Ladi treieri sera daldi un palazzo di Torino è. Era ricoverata in gravi condizioni presso l’ospedale Regina Margherita della città, dove i medici hanno provato un delicato intervento neurochirurgico ma senza successo. La caduta, da circa 12 metri di altezza, le aveva procurato un trauma cranico, un trauma toracico e lesioni ossee multiple. Sull’accaduto stanno indagando la Squadra Mobile, non si sa ancora se la piccola Fatima fosse da sola dentro casa quando èo o se ci fosse la madre o il compagno di lei. Per ora è statoquest’ultimo, ilAzar Mohssine, che solo ieri era stato condannato a 8 mesi per detenzione di droga a fini di spaccio. A chiamare il 118 ...

Tragedia a Torino , dove la sera di giovedì 13 gennaio 2022 unadianni è precipitata dal quarto piano di una palazzina di via Milano. Le sue condizioni, apparse subito gravi, non le hanno lasciato scampo e il decesso è avvenuto venerdì 14 gennaio a ...È la dianni che ieri sera, a, è caduta dal. Un volo terribile dal quarto piano di un palazzo di via ... Sull'incidente indaga la Squadra Mobile che ha fermato il compagno della mamma della. ...