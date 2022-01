Kylie Jenner, i guadagni della celebre influencer sono impressionanti: cifre da record (Di venerdì 14 gennaio 2022) Sapete quanto guadagna Kylie Jenner? La famosa influencer riceve uno stipendio di una certa cifra che, i fan rimarranno senza parole. Modella e imprenditrice americana, molto seguita sui social… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di venerdì 14 gennaio 2022) Sapete quanto guadagna? La famosariceve uno stipendio di una certa cifra che, i fan rimarranno senza parole. Moe imprenditrice americana, molto seguita sui social… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

modiamo : Record #KylieJenner, prima donna con 300 mln follower su Instagram - Moda - ANSA - IOdonna : Mai nessuna donna era arrivata a tanto. E in un momento di pausa dai social, per la seconda gravidanza - gabysss_______ : Kylie jenner, sempre nos representando - cerrejota : t crees kylie jenner como para dar like al direct o que sjsjsjssjjssjsjsj - bysandracosta : Kylie Jenner disputando a prova da comida no #BBB22 -