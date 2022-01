Kendrick Lamar produrrà un film per la Paramount Pictures

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Negli ultimi anni la comunità e la cultura black hanno acquisito un’importanza sempre maggiore, conquistando un ruolo di prominenza nello scenario internazionale. Dal movimento Black Lives Matter a Black is King di Beyoncé, senza contare il riconoscimento di pari diritti e opportunità in numerosi Paesi, svariati sono i progetti volti a celebrarne il retaggio e a rendere giustizia al passato di un popolo la cui Storia non è stata certo facile. E tra questi rientra anche il nuovoper ladi, una pellicola che vedrà la luce prossimamente e nella quale si ripercorreranno le tappe dello schiavismo nero in una chiave decisamente inusuale. La pellicola prodotta dasarà una commedia Ritagliarsi un proprio spazio nel ...

Scritto da Vernon Chatman, il film sarà una commedia e racconterà la storia di «un giovane ragazzo nero che lavora…

Leggi anche Gli album più attesi del 2022 produrrà un film con i creatori di 'South Park' Nell'album, oltre al produttore e co - autore Andrew Watt che di questo progetto è un po' il ... sta producendo un film insieme a Matt Stone e Trey Parker, i creatori di South Park . Non sarà un cartone animato, ma una commedia scritta da Vernon Chatman e prodotta da Paramount ... Ancora non si sa nulla del nuovo, attesissimo album di Kendrick Lamar: di certo il lavoro discografico più atteso del 2022, o giù di ...