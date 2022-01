Kean al Psg, Calciomercato Juventus: ritorno di fiamma? C’è un solo problema (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il futuro di Kean è in bilico; l’attaccante azzurro non sta convincendo la Juventus e può tornare al PSG che però deve risolvere un problema. LapresseLa Juventus ha un problema piuttosto serio: il reparto offensivo. Dybala non ha mai avuto venti gol tra le sue caratteristiche (e il suo futuro sembra essere lontano dai bianconeri) mentre Morata e Kean stanno deludendo le aspettative di società e allenatore. Otto gol in Serie A sono decisamente troppo pochi per due attaccanti che indossano la maglia bianconera; ecco perché la società sta facendo delle valutazioni in vista della fine della stagione, quando a differenza di questa sessione invernale, ci sarà più tempo per scegliere il profilo ideale da regalare ad Allegri. Con un nuovo arrivo in attacco, lo spazio per Morata e ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 14 gennaio 2022) Il futuro diè in bilico; l’attaccante azzurro non sta convincendo lae può tornare al PSG che però deve risolvere un. LapresseLaha unpiuttosto serio: il reparto offensivo. Dybala non ha mai avuto venti gol tra le sue caratteristiche (e il suo futuro sembra essere lontano dai bianconeri) mentre Morata estanno deludendo le aspettative di società e allenatore. Otto gol in Serie A sono decisamente troppo pochi per due attaccanti che indossano la maglia bianconera; ecco perché la società sta facendo delle valutazioni in vista della fine della stagione, quando a differenza di questa sessione invernale, ci sarà più tempo per scegliere il profilo ideale da regalare ad Allegri. Con un nuovo arrivo in attacco, lo spazio per Morata e ...

