Juventus | il rito scaramantico segreto prima di ogni partita | lo fanno sempre

Leggi su juvedipendenza

(Di venerdì 14 gennaio 2022)giocatore,di una, ha il suo. Andiamo a vedere cosa succedere tra due calciatori della. Lasi sta preparando per la sfida contro l’Udinese, in programma domani sera allo Stadium; match da non fallire considerando la difficile situazione dei friulani e un calendario che mette di fronte Atalanta ed Inter con la possibilità, per i bianconeri, di avvicinare il quarto posto. Allegri potrà contare sui rientri di Cuadrado e de Ligt e su un Bonucci che, dopo il nervosismo manifestato in Supercoppa, è pronto a riprendersi la titolarità al centro della difesa. Il difensore azzurro avrà, per forza di cose, i riflettori puntati contro; lasciamo, per un secondo, l’aspetto calcistico e concentriamoci su un...