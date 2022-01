Juventus | Allegri chiarisce sul caso Bonucci | la spiegazione del tecnico

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Oggi durante la consueta conferenza stampa alla vigilia del match di domani contro l’Udinese, Massimilianoha risposto anche alle domande relative all’episodio che ha coinvolto Leonardoe il segretario dell’Inter alla fine del match valevole per la Supercoppa.– News Ecco le parole di Max: ”Io in 20 anni sono stato squalificato due volte, a parte l’altro giorno… Dopo la partita col Napoli sono andato a dire delle cose all’arbitro sbagliando, non dovevo. Ma una ogni 20 anni concedetemela, sono anche io un uomo. Per quanto riguarda Leo, è stato multato e ha pagato la multa. Al termine della partita possono starci dei battibecchi: pagherà la multa echiuso. Come comportamenti, laha sempre tenuto ...