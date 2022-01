Juventus, Adani attacca Allegri: “Parla di miracolo quarto posto per nascondere il lavoro fallimentare” (Di sabato 15 gennaio 2022) Intervenuto alla Bobo Tv su Twitch, il noto opinionista Daniele Adani ha ancora una volta attaccato duramente Massimiliano Allegri e il suo lavoro alla Juventus: “Sento dire che la Juve possa non essere all’altezza del quarto posto. Ma com’è possibile se hai giocatori come De Ligt, Bonucci, Cuadrado, Dybala, Chiesa, Danilo e Arthur giusto per segnalare chi non era presente in Supercoppa da titolare. Parlare di un ‘miracolo quarto posto’ serve per non evidenziare il lavoro fallimentare attuale”. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 15 gennaio 2022) Intervenuto alla Bobo Tv su Twitch, il noto opinionista Danieleha ancora una voltato duramente Massimilianoe il suoalla: “Sento dire che la Juve possa non essere all’altezza del. Ma com’è possibile se hai giocatori come De Ligt, Bonucci, Cuadrado, Dybala, Chiesa, Danilo e Arthur giusto per segnalare chi non era presente in Supercoppa da titolare.re di un ‘’ serve per non evidenziare ilattuale”. SportFace.

Advertising

Mikkimo4 : RT @sportface2016: #Juventus, #Adani attacca #Allegri: 'Parla di miracolo quarto posto per nascondere il suo attuale lavoro fallimentare' h… - sportface2016 : #Juventus, #Adani attacca #Allegri: 'Parla di miracolo quarto posto per nascondere il suo attuale lavoro fallimenta… - news24_inter : #Adani analizza la vittoria in #Supercoppa ?? - calciomercatoit : ????#Juventus, ‘frecciata’ di #Adani ad #Allegri: “Lavoro fallimentare”?? - Frances74964326 : RT @Fantacalcio: Adani e Cassano, attacco alla Juventus: 'Un fallimento preoccupante' -