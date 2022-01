Juve, il rinforzo in attacco potrebbe arrivare dalla Premier: c’è la notizia! (Di venerdì 14 gennaio 2022) Per la Juventus il rinforzo in attacco potrebbe arrivare dalla Premier League. Le deludenti prestazioni di Kean e Morata convincono sempre di più la dirigenza bianconera a puntare su un nuovo calciatore per il reparto offensivo. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il profilo ideale per Max Allegri sarebbe quello di Anthony Martial. Il calciatore francese è ai ferri corti con il Manchester United e ha comunicato alla dirigenza di voler lasciare l’Inghilterra. Martial, Manchester United, JuventusPer la Juve l’affare risulta tutt’altro che semplice alla luce della poca liquidita in cassa a disposizione per il mercato di gennaio. La differenza in questa trattativa potrebbe farla lo ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 14 gennaio 2022) Per lantus ilinLeague. Le deludenti prestazioni di Kean e Morata convincono sempre di più la dirigenza bianconera a puntare su un nuovo calciatore per il reparto offensivo. Secondo quanto riportatoGazzetta dello Sport, il profilo ideale per Max Allegri sarebbe quello di Anthony Martial. Il calciatore francese è ai ferri corti con il Manchester United e ha comunicato alla dirigenza di voler lasciare l’Inghilterra. Martial, Manchester United,ntusPer lal’affare risulta tutt’altro che semplice alla luce della poca liquidita in cassa a disposizione per il mercato di gennaio. La differenza in questa trattativafarla lo ...

