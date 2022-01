Juve-Icardi, non è finita: il piano B arriva dalla Premier League (Di venerdì 14 gennaio 2022) Icardi alla Juve:. La sensazione è che i bianconeri sarebbero pronti a tornare all’attacco sul centravanti argentino. Gli ultimi dettagli di una trattativa pronta a ritornare nel vivo Icardi potrebbe dire sì alla Juventus nella parte finale di mercato, ma prima bisognerà cercare di convincere il PSG a dire sulla base del prestito con diritto Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 14 gennaio 2022)alla:. La sensazione è che i bianconeri sarebbero pronti a tornare all’attacco sul centravanti argentino. Gli ultimi dettagli di una trattativa pronta a ritornare nel vivopotrebbe dire sì allantus nella parte finale di mercato, ma prima bisognerà cercare di convincere il PSG a dire sulla base del prestito con diritto Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

AlfredoPedulla : #Juve: nuovo contatto con il #PGS stamattina per #Icardi, per quasi tutti fuori dai giochi. Ci sono ancora spiragli… - oidonos : La % che Icardi sia un nuovo giocatore della Juve è del 70% [Giovanni Albanese, via Ocw] - alver29ian : Dybala -> Inter Icardi -> Juve ?????? - Umbe_juve94 : @_Paul_Atreides Come morata al barca e icardi alla juve? - CorvoRaffaello : RT @juvandme: #MERCATO #JUVE IL PUNTO DELLA SITUAZIONE. CASO #DYBALA E CAPITOLO CENTROCAMPO (#ARTUR) #SUPERCOPPA AMARA E PUNTO DI PARTENZA… -