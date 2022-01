Johnson ancora nei guai: il Telegraph svela altri due party organizzati a Downing Street la sera prima dei funerali del principe Filippo (Di venerdì 14 gennaio 2022) Gli scandali sulle feste a Downing Street e i guai per il premier inglese Boris Johnson sembrano non avere fine. Secondo quanto rivela il quotidiano inglese Daily Telegraph alcuni dipendenti di Downing Street hanno partecipato ad altre due feste in pieno lockdown, il 16 aprile scorso, con tanto di alcol e musica ad alto volume. E questo la sera prima dei funerali del principe Filippo, che la regina Elisabetta II ha pianto da sola perché il lockdown imposto dalle autorità britanniche non permettevano la partecipazione alla funzione religiosa nella cappella privata del Castello di Windsor. Il Telegraph spiega che all’evento organizzato nella residenza ufficiale del primo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 14 gennaio 2022) Gli scandali sulle feste ae iper il premier inglese Borissembrano non avere fine. Secondo quanto rivela il quotidiano inglese Dailyalcuni dipendenti dihanno partecipato ad altre due feste in pieno lockdown, il 16 aprile scorso, con tanto di alcol e musica ad alto volume. E questo ladeidel, che la regina Elisabetta II ha pianto da sola perché il lockdown imposto dalle autorità britanniche non permettevano la partecipazione alla funzione religiosa nella cappella privata del Castello di Windsor. Ilspiega che all’evento organizzato nella residenza ufficiale del primo ...

Advertising

petruscaA : @Amookeeena Prima dose Johnson (quindi doppia). Leggero malessere per 12 ore. Booster Pfizer... mi sto ancora chied… - barinewstv : Ancora guai per Boris Johnson. Il premier britannico e i festeggiamenti il giorno prima dei funerali del principe F… - NNojoke : RT @vitadij: Nuova immagine del profilo social. Ancora Fortnite? Ehi, ora c'è anche Dwayne 'The Rock' Johnson! #johnjonesfortnite #fortnit… - StefanoBornia : La cosa incredibile, è che sia ancora lì….. ???? @10DowningStreet #DowningStreetParty #SackBoris #COVID?19 #uk… - insideoverita : La Brexit è un processo i cui esiti andranno valutati con attenzione nei prossimi anni e che ha ancora questioni ap… -