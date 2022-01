Jennifer Aniston, a 52 anni e senza trucco rimane sempre la nostra “Rachel” (Di venerdì 14 gennaio 2022) Ci sono dei personaggi delle serie televisive che ti lasciano qualcosa, anche a distanza di anni dalla messa in onda. È il caso di Rachel in Friends, ruolo che Jennifer Aniston ha interpretato per anni, che non abbiamo mai dimenticato e che in qualche modo ci ha ispirate a diventare donne migliori. Ma Rachel da sola non sarebbe stata altrettanto ispiratrice. Perché è Jennifer Aniston il segreto: nel post che ha condiviso su Instagram, senza trucco e senza filtri, ci ha dimostrato che continua a essere quella ragazza alla ricerca della felicità e del suo posto nel mondo. Jennifer Aniston, 52 anni e non sentirli In qualche modo, la ... Leggi su dilei (Di venerdì 14 gennaio 2022) Ci sono dei personaggi delle serie televisive che ti lasciano qualcosa, anche a distanza didalla messa in onda. È il caso diin Friends, ruolo cheha interpretato per, che non abbiamo mai dimenticato e che in qualche modo ci ha ispirate a diventare donne migliori. Mada sola non sarebbe stata altrettanto ispiratrice. Perché èil segreto: nel post che ha condiviso su Instagram,filtri, ci ha dimostrato che continua a essere quella ragazza alla ricerca della felicità e del suo posto nel mondo., 52e non sentirli In qualche modo, la ...

Ultime Notizie dalla rete : Jennifer Aniston Come ottenere il sorriso perfetto e avere denti bianchi e dritti ... se si alzano sotto la contrazione dei muscoli elevatori, lasciando scoperta solo l'arcata dentale superiore, avete qualcosa in comune con Jennifer Aniston. Se, invece, oltre all'innalzamento degli ...

Jennifer Aniston con i capelli crespi: tutta colpa dell'umidità La chioma più bella di Hollywood e dintorni? Sì, appartiene a Jennifer Aniston . Ecco perché le nuove foto pubblicate dalla star, sul suo , fanno così scalpore. Perché la star di Friends , probabilmente per la prima volta nella sua vita, si mostra con i capelli ...

Jennifer Aniston con i capelli crespi: tutta colpa dell’umidità La star di Friends, una delle chiome più belle di Hollywood e dintorni, si mostra con i suoi Humidity Hair. E diventa subito una di ...

