Jasmine Carrisi posta una foto sui social e il web le si rivolta contro: “ma cosa …” (Di venerdì 14 gennaio 2022) Jasmine Carrisi, la figlia di Albano e Loredana Lecciso è sempre molto attiva sui social e posta continuamente foto e storie. Il popolo del web l’apprezza molto anche come cantante ma non si risparmia di farle delle critiche quando c’è qualcosa che non va come ha fatto dopo che la secondogenita della coppia Carrisi Lecciso ha postato una foto. Vediamo cosa è accaduto. Jasmine Carrisi posta una foto e il web le si rivolta contro Jasmine Carrisi, che nella scorsa edizione di The voice Senior è stata nella giuria in coppia con il padre, quest’anno non ha vissuto la stessa esperienza ... Leggi su baritalianews (Di venerdì 14 gennaio 2022), la figlia di Albano e Loredana Lecciso è sempre molto attiva suicontinuamentee storie. Il popolo del web l’apprezza molto anche come cantante ma non si risparmia di farle delle critiche quando c’è qualche non va come ha fatto dopo che la secondogenita della coppiaLecciso hato una. Vediamoè accaduto.unae il web le si, che nella scorsa edizione di The voice Senior è stata nella giuria in coppia con il padre, quest’anno non ha vissuto la stessa esperienza ...

Advertising

PasqualeMarro : #JasmineCarrisi la fa grossa, tutti contro di lei… - always4x4 : RT @spi4ndo: #ISOLADEIFAMOSI La lista dei vip contattati per diventare naufraghi: Olga Plachina Loredana Lecciso Jasmine Carrisi Aless… - GarziaFlaminia : RT @spi4ndo: #ISOLADEIFAMOSI La lista dei vip contattati per diventare naufraghi: Olga Plachina Loredana Lecciso Jasmine Carrisi Aless… - Giusyz90 : RT @spi4ndo: #ISOLADEIFAMOSI La lista dei vip contattati per diventare naufraghi: Olga Plachina Loredana Lecciso Jasmine Carrisi Aless… - Day87334487 : RT @spi4ndo: #ISOLADEIFAMOSI La lista dei vip contattati per diventare naufraghi: Olga Plachina Loredana Lecciso Jasmine Carrisi Aless… -