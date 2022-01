Italia-Lettonia oggi, Qualificazioni Mondiali pallamano 2023: orario, canale tv, programma, streaming (Di venerdì 14 gennaio 2022) Inizia quest’oggi il cammino della Nazionale Italiana di pallamano maschile nelle Qualificazioni ai Mondiali 2023, con gli azzurri che affronteranno la Lettonia del gigante Dainis Kristopans nella prima giornata del gruppo 4, dove Andrea Parisini e compagni sfideranno anche Isole Far Oer e Lussemburgo. Il match si svolgerà dunque oggi, venerdì 14 gennaio 2022, a partire dalle ore 18, presso la Høllin á Hálsi di Tórshavn, capitale delle Isole Far Oer e sede del torneo, e sarà trasmessa in diretta streaming sulla piattaforma gratuita ehftv.com, mentre non mancherà la DIRETTA Live testuale, qui su OA Sport. programma Italia-Lettonia Qualificazioni ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 gennaio 2022) Inizia quest’il cammino della Nazionalena dimaschile nelleai, con gli azzurri che affronteranno ladel gigante Dainis Kristopans nella prima giornata del gruppo 4, dove Andrea Parisini e compagni sfideranno anche Isole Far Oer e Lussemburgo. Il match si svolgerà dunque, venerdì 14 gennaio 2022, a partire dalle ore 18, presso la Høllin á Hálsi di Tórshavn, capitale delle Isole Far Oer e sede del torneo, e sarà trasmessa in direttasulla piattaforma gratuita ehftv.com, mentre non mancherà la DIRETTA Live testuale, qui su OA Sport....

