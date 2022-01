Italia al verde. Dieni (Copasir) sulla sicurezza energetica (Di venerdì 14 gennaio 2022) La transizione verde non avverrà dalla notte al giorno. Prima di assicurarsi un futuro green, l’Italia deve garantirsi un presente energetico che tenga conto di tutti i fattori in causa: inquinamento, risparmio, sicurezza. È questo il messaggio che emerge tra le righe della nuova relazione del Copasir sulla sicurezza energetica. Federica Dieni, deputata del Movimento 5 Stelle e vicepresidente del comitato di Palazzo San Macuto, ha firmato un documento che farà parlare di sé. Qual è il cuore della relazione? Le minacce alla sicurezza nazionale non sono solo fisiche. Di energia sentiamo parlare molto ultimamente per il caro bollette e l’impatto sulla vita dei cittadini. Ma c’è una dimensione strategica che deve ... Leggi su formiche (Di venerdì 14 gennaio 2022) La transizionenon avverrà dalla notte al giorno. Prima di assicurarsi un futuro green, l’deve garantirsi un presente energetico che tenga conto di tutti i fattori in causa: inquinamento, risparmio,. È questo il messaggio che emerge tra le righe della nuova relazione del. Federica, deputata del Movimento 5 Stelle e vicepresidente del comitato di Palazzo San Macuto, ha firmato un documento che farà parlare di sé. Qual è il cuore della relazione? Le minacce allanazionale non sono solo fisiche. Di energia sentiamo parlare molto ultimamente per il caro bollette e l’impattovita dei cittadini. Ma c’è una dimensione strategica che deve ...

