Iran | la moglie del ricercatore Djalali | condannato a morte | “Chiediamo intervento Italia”

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Per Ahmad Rezadevono muoversi “le autoritàne”. E’ l’appello che lancia dalla Svezia Vida Mehrannia, ladell’expresso il Centro di medicina dei disastri (Crimedim) dell’Università del Piemonte Orientale,inil 21 ottobre 2017 e da allora chiuso in una cella minuscola, nonostante le pressioni internazionali. Lontano dalla sua famiglia, oggicompie 50 anni e ora che si avvicina al sesto anno di reclusione “la sua situazione non sta migliorando poiché abbiamo sentito che soffre sia dal punto di vista fisico che psicologico, soprattutto dopo ladella madre”, spiega Vida in un’intervista ad Aki-Adnkronos International. La donna lamenta l’assenza di “azioni concrete ...

Advertising

Errore Imprevisto! Forse siamo sotto attacco o hai commesso qualche Errore!

Reinsirisci il link facendo attenzione ai Parametri con eventuali query "?"

Ultime Notizie dalla rete : Iran moglie

Adnkronos

... infestata da insetti, lontano dallae dai due figli che vivono a Stoccolma". Noury ricorda che "Djalali, scienziato nato inma residente in Svezia, è stato arrestato nell'aprile 2016 ......un film (forse l'unico) che descrive quant'era (è) 'bella' la rivoluzione khomeinista in... Impersonano Isaac Amin, ricco gemmologo ebreo, e sua. Vivono a Tehran. Coppia agiata, con un ...Appello per la liberazione dello studioso, cittadino iraniano residente in Svezia con un passato di ricerca anche all'Università del Piemonte orientale. Contro di lui ...Lo scienziato è stato arrestato nell’aprile del 2016 con l’accusa di aver fatto la spia in favore di Israele e condannato all’impiccagione. Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia: “ ...