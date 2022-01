iPhone 13 da 512GB in super offerta su Amazon il 14 gennaio

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Se volete acquistare unosmartphone del marchio Apple, allora non potete perdervi l’di oggi 14relativa ad Apple13 (da) nel fantastico colore Mezzanotte. Il top di gamma del colosso di Cupertino, infatti, è disponibile sual prezzo di 1.085,00 euro (invece di 1.289,00 euro di listino). Insomma, uno sconto di ben 204,00 euro (pari al 16%) da sfruttare senza alcun dubbio. Il prodotto, inoltre, è venduto e spedito dall’e-commerce e, se siete iscritti anche al servizio Prime, la spedizione e l’eventuale reso sono gratuiti e senza costi aggiuntivi. Per chi volesse ricevere qualche dettaglio circa le caratteristiche tecniche del dispositivo, eccole di seguito. Innanzitutto, l’Apple13 sfoggia un design robusto con Ceramic ...

Advertising

TricksMale : RT @OfferteSconti21: ???IPHONE AL MINIMO! ?? Apple iPhone 13 Pro (512GB) ??? Al costo di 1.354,37€ anzichè 1.539,00€ ???? - giannonepaolo : RT @OfferteSconti21: ???IPHONE AL MINIMO! ?? Apple iPhone 13 Pro (512GB) ??? Al costo di 1.354,37€ anzichè 1.539,00€ ???? - OfferteSconti21 : ???IPHONE AL MINIMO! ?? Apple iPhone 13 Pro (512GB) ??? Al costo di 1.354,37€ anzichè 1.539,00€ ????… - gigibeltrame : iPhone 13 512GB al miglior prezzo di sempre su Amazon in tre colori #digilosofia - HDblog : iPhone 13 512GB al miglior prezzo di sempre su Amazon in tre colori -

Ultime Notizie dalla rete : iPhone 512GB

2 condivisioni Condividi Tweet Redazione Notizie Relazionate Offerta del giorno Amazon Offerte HP Amazon13al miglior prezzo di sempre su Amazon in tre colori 151 14 Gennaio 2022Il prodotto di riferimento è niente di meno che l' Apple13 , il quale in queste ore viene proposto al prezzo più basso di sempre nella sua variante da bene nella bellissima colorazione ...Portatili HP a prezzi super: 499€ con AMD Ryzen 5, RAM 8GB, SSD 256GB o 512GB, schermo Full HD Dieselgate senza fine ... di Intel XMP 3.0 Questo malware simula lo spegnimento dell’iPhone: per fortuna ...Apple iPhone 13 viene proposto al prezzo più basso di sempre nella sua variante da 512GB e nella bellissima colorazione bianca.