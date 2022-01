“Io sono leggenda”: Will Smith e vampiri questa sera su Canale 20 (Di venerdì 14 gennaio 2022) Richard Matheson, questo Richard Matheson, non è materiale particolarmente comodo quando si tratta di trasposizioni hollywoodiane. Nella sua vasta produzione letteraria, “Io sono leggenda” è forse il suo capolavoro e senza dubbio materiale piuttosto scottante che, partendo da un preteso narrativo post-apocalittico sui generis, sviluppa un profondo e stratificato discorso intorno alla natura umana, alle sua possibilità di convivenza e sopravvivenza, ai suoi istinti più intimi. Troppa ciccia da tradurre, servire e far masticare al pubblico se il tuo unico scopo è quello di riempire fino all’orlo le sale di mezzo mondo. “Io sono leggenda”: la dieta made in Hollywood Quel che resta di New York nel 2012, in seguito a una misteriosa epidemia che ha trasformato tutti gli esseri umani in vampiri, è ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 14 gennaio 2022) Richard Matheson, questo Richard Matheson, non è materiale particolarmente comodo quando si tratta di trasposizioni hollywoodiane. Nella sua vasta produzione letteraria, “Io” è forse il suo capolavoro e senza dubbio materiale piuttosto scottante che, partendo da un preteso narrativo post-apocalittico sui generis, sviluppa un profondo e stratificato discorso intorno alla natura umana, alle sua possibilità di convivenza e sopravvivenza, ai suoi istinti più intimi. Troppa ciccia da tradurre, servire e far masticare al pubblico se il tuo unico scopo è quello di riempire fino all’orlo le sale di mezzo mondo. “Io”: la dieta made in Hollywood Quel che resta di New York nel 2012, in seguito a una misteriosa epidemia che ha trasformato tutti gli esseri umani in, è ...

carbazing : @ptrckpccnn Mi pare di capire che la tua sono leggenda fantasy è tramontata poi ahahaha - Frances13758250 : RT @LNmyskin: “Non è un brasiliano però….” ??????Sei per sempre Leggenda ?? Sono sicuro che ti rivediamo in Rossonero, prima o poi.. ??????Forza… - libricomecibo : Sto con gli occhi aperti dalle 8:30 e non ho ancora sonno wow sono diventata una leggenda - MusaCole : 'La leggenda dice che maghi e streghe sono apparsi per la prima volta a Kiev, e poi si sono diffusi in tutto il mon… - armandomanzini : RT @LNmyskin: “Non è un brasiliano però….” ??????Sei per sempre Leggenda ?? Sono sicuro che ti rivediamo in Rossonero, prima o poi.. ??????Forza… -