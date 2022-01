Inter-Dybala si può? Marotta prepara il grande scippo (Di venerdì 14 gennaio 2022) Archiviata l’apoteosi per la vittoria in Supercoppa all’ultimo secondo utile, l’Inter e il suo ad Marotta studiano un ulteriore sgarbo alla Vecchia Signora. Stavolta le questioni di campo non centrano nulla o, almeno, sono del tutto marginali. La vera partita, in questo caso, si giocherà dietro la scrivania di Arrivabene che dopo aver trovato finalmente una bozza di accordo per il rinnovo di Dybala, si è lasciato andare a dichiarazioni che non hanno per nulla fatto piacere al numero dieci argentino. “A meno che non ci sia un cambio radicale della situazione, Paulo Dybala non rinnoverà il suo contratto con la Juventus in scadenza il 30 giugno. Con questo scenario la Joya è pronto ad ascoltare nuove offerte“. Questa la bomba rilanciata da Cesar Luis Merlo, giornalista argentino di TyC Sport, a poche ore dalla sfida di ... Leggi su zon (Di venerdì 14 gennaio 2022) Archiviata l’apoteosi per la vittoria in Supercoppa all’ultimo secondo utile, l’e il suo adstudiano un ulteriore sgarbo alla Vecchia Signora. Stavolta le questioni di campo non centrano nulla o, almeno, sono del tutto marginali. La vera partita, in questo caso, si giocherà dietro la scrivania di Arrivabene che dopo aver trovato finalmente una bozza di accordo per il rinnovo di, si è lasciato andare a dichiarazioni che non hanno per nulla fatto piacere al numero dieci argentino. “A meno che non ci sia un cambio radicale della situazione, Paulonon rinnoverà il suo contratto con la Juventus in scadenza il 30 giugno. Con questo scenario la Joya è pronto ad ascoltare nuove offerte“. Questa la bomba rilanciata da Cesar Luis Merlo, giornalista argentino di TyC Sport, a poche ore dalla sfida di ...

