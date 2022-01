Inter, arriva Dybala? La Joya nerazzurra scatena i social | VIDEO (Di venerdì 14 gennaio 2022) Paulo Dybala va via dalla Juventus si accasa al'Inter a parametro zero? La notizia manda i social in visibilio: ecco le migliori reazioni Leggi su pianetamilan (Di venerdì 14 gennaio 2022) Paulova via dalla Juventus si accasa al'a parametro zero? La notizia manda iin visibilio: ecco le migliori reazioni

Advertising

Inter : ?? | TROFEO La #SupercoppaFrecciarossa arriva all'InterHQ con il presidente Steven Zhang ??? - forumJuventus : Incredibile! Dopo un'ora arriva il primo giallo per l'Inter! Non sarà troppo presto? ?? #InterJuve #SupercoppaFrecciarossa #InterVsJuveFinal - AFGiudice : @jutuve @CorSport Non faccio il giornalista, mi chiedono di scrivere su giornali in materie su cui mi attribuiscono… - MirkoCapaldi : RT @Inter: ?? | TROFEO La #SupercoppaFrecciarossa arriva all'InterHQ con il presidente Steven Zhang ??? - Fortred66 : RT @Inter: ?? | TROFEO La #SupercoppaFrecciarossa arriva all'InterHQ con il presidente Steven Zhang ??? -