Insegnante in classe senza mascherina Ffp2, gli studenti lasciano l'aula e lei chiama il 112 ma... (Di venerdì 14 gennaio 2022) Incredibile che accadono certi episodi dopo due anni di pandemia. In classe era stato segnalato un caso di positività, quindi l'Insegnante, secondo le nuove disposizioni del governo, avrebbe dovuto ... Leggi su globalist (Di venerdì 14 gennaio 2022) Incredibile che accadono certi episodi dopo due anni di pandemia. Inera stato segnalato un caso di positività, quindi l', secondo le nuove disposizioni del governo, avrebbe dovuto ...

Advertising

globalistIT : - Ansa_ER : Covid: insegnante non indossa Ffp2, alunni escono da classe. Modena, prof ha chiamato 112: senza Super pass, è stat… - dippolitowilma : @CalaminiciM Ma come è possibile una insegnante non vaccinata in classe? Nella mia scuola non sarebbe potuto accade… - giancom3 : @Iperbole_ @GiAdUzZoLa90 Nella classe di mia nipote(3° media),un insegnante con mascherina chirugica,e gli alunni c… - iltirreno : Un gesto forte da parte della classe ma la professoressa ha chiamato il 112. Tuttavia è stata lei a essere multata… -