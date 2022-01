Insegnamento della lingua friulana a scuola (Di venerdì 14 gennaio 2022) C’è tempo fino al 28 gennaio per aderire all’Insegnamento della marilenghe a scuola. Con vantaggi non solo linguistici, ma anche per altre materie, come la matematica. La decisione di aderire all’Insegnamento della lingua e della cultura friulana – già adottata da oltre il 76% delle famiglie – rappresenta una vera e propria opportunità per i più piccoli. Una scelta che i genitori possono prendere fino al 28 gennaio 2022 entrando sul portale www.istruzione.it o informandosi alla segreteria della scuola. L’Insegnamento della marilenghe, alla scuola dell’infanzia, alla primaria e alla secondaria di primo grado, è di almeno 30 ore all’anno, senza sottrarre nulla ad ... Leggi su udine20 (Di venerdì 14 gennaio 2022) C’è tempo fino al 28 gennaio per aderire all’marilenghe a. Con vantaggi non solo linguistici, ma anche per altre materie, come la matematica. La decisione di aderire all’cultura– già adottata da oltre il 76% delle famiglie – rappresenta una vera e propria opportunità per i più piccoli. Una scelta che i genitori possono prendere fino al 28 gennaio 2022 entrando sul portale www.istruzione.it o informandosi alla segreteria. L’marilenghe, alladell’infanzia, alla primaria e alla secondaria di primo grado, è di almeno 30 ore all’anno, senza sottrarre nulla ad ...

Advertising

GuidoDeMartini : ?? DA SEMPRE ci è stato ripetuto che “La libertà va difesa a costo della propria vita”. ?? ORA che è tempo di metter… - LauraGaravini : Riaprire #scuola in presenza è la scelta giusta.Con governo #Draghi finisce era della #dad.Con #Conte #scuola chius… - udine20 : Insegnamento della lingua friulana a scuola - - OmarPorro_Eu : Questo è stato il tuo ultimo saluto. Parole ricche di speranza e di umanità. Il tuo insegnamento resterà nella memo… - laZiaMatta : @MWhitemyrtle > insegnamento della religione (ma per noi è stato subito NO), se c’è un progetto comune e condiviso… -