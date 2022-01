Iniziamo a costruire la scuola post Covid-19. Lettera (Di venerdì 14 gennaio 2022) Inviato da Mariagrazia Masulli - Il ministro Bianchi, prima del rientro il 10 gennaio, dichiarava: "Abbiamo affermato un principio importante per tutti i bambini e ragazzi di questo Paese, che è avere la scuola in presenza. Abbiamo visto nello scorso periodo quanto fosse difficile gestire la scuola a distanza" L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 14 gennaio 2022) Inviato da Mariagrazia Masulli - Il ministro Bianchi, prima del rientro il 10 gennaio, dichiarava: "Abbiamo affermato un principio importante per tutti i bambini e ragazzi di questo Paese, che è avere lain presenza. Abbiamo visto nello scorso periodo quanto fosse difficile gestire laa distanza" L'articolo .

