Info per lo spostamento dei positivi e dei contatti stretti da una sede di isolamento/quarantena ad un’altra. NOTA Ministero Salute [PDF] (Di venerdì 14 gennaio 2022) Circolare del Ministero della Salute che spiega quando e come è possibile per i soggetti in isolamento o in quarantena spostarsi per in un’altra sede dove proseguire il periodo di isolamento. L'articolo Info per lo spostamento dei positivi e dei contatti stretti da una sede di isolamento/quarantena ad un’altra. NOTA Ministero Salute PDF . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 14 gennaio 2022) Circolare deldellache spiega quando e come è possibile per i soggetti ino inspostarsi per indove proseguire il periodo di. L'articoloper lodeie deida unadiadPDF .

Advertising

RegioneLazio : #Covid19: Isolamento (per caso positivo) e Quarantena (per contatto stretto con caso positivo): tutte le casistiche… - EleonoraEvi : Questa è la nostra occasione per mettere fine all’inferno dei lunghi viaggi per gli #animali. Come? Manda la tua o… - thisismaneskin : I biglietti rimangono validi per la nuova data. Per ulteriori info visitare - Franc_1992 : RT @LaVeritaWeb: Dpcm in arrivo. Garantiti pure tabacchi, ospedali, medici e giustizia. Lega in pressing per includere i negozi per bambini… - Ernesto29296958 : RT @LaVeritaWeb: Dpcm in arrivo. Garantiti pure tabacchi, ospedali, medici e giustizia. Lega in pressing per includere i negozi per bambini… -