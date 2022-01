Incremento costante sui tamponi | buona la risposta su vaccinazioni pediatriche

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 14 gennaio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento- Sono 1.000 iche ogni giorno vengono effettuati, oggi ha aperto anche l’hub al PalaTedeschi in città che si è aggiunto a quello già operante in via Mascellaro mentre sono 103 i posti letto al San Pio che sono disponibili per la cura dei pazienti covid con il lavoro di 100 infermieri. Molto incoraggianti i numeri dei vaccini tra i bambini. Sono questi i dati salienti emersi dalla riunione svoltosi in Prefettura tra le istituzioni per l’andamento del contagio da Covid-19. Il Prefetto Carlo Torlontano ha voluto questa mattina tenere una riunione con i sindaci e il management della sanità pubblica al fine di fare il punto sull’andamento pandemico, sia per tenere alta la guardia da parte delle stesse Istituzioni sul contrasto all’aggressivo virus. Nel corso del consulto Torlontano ha preso atto di qualche disguido e problema ...