Inchiesta Covid, la perizia di Crisanti: “Ad Alzano già 100 contagiati quando fu scoperto il primo” (Di venerdì 14 gennaio 2022) “quando fu scoperto il primo contagiato, domenica 23 febbraio, all’ospedale di Alzano c’erano già 100 persone positive”. Lo ha svelato il microbiologo Andrea Crisanti, che venerdì mattina ha consegnato la sua perizia per l’Inchiesta Covid della procura di Bergamo. I magistrati bergamaschi si sono affidati anche a lui per cercare di individuare eventuali responsabilità nella gestione della pandemia, che ha colpito in modo pesante la Bergamasca. Un anno e mezzo di lavoro per Crisanti, con migliaia di documenti analizzati: “Ho preparato un centinaio di pagine che spero possano aiutare chi indaga, in particolare sulla gestione dell’ospedale d’Alzano nei primi giorni in cui scoppiò la pandemia”. “Ammetto che è stato ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 14 gennaio 2022) “fuilcontagiato, domenica 23 febbraio, all’ospedale dic’erano già 100 persone positive”. Lo ha svelato il microbiologo Andrea, che venerdì mattina ha consegnato la suaper l’della procura di Bergamo. I magistrati bergamaschi si sono affidati anche a lui per cercare di individuare eventuali responsabilità nella gestione della pandemia, che ha colpito in modo pesante la Bergamasca. Un anno e mezzo di lavoro per, con migliaia di documenti analizzati: “Ho preparato un centinaio di pagine che spero possano aiutare chi indaga, in particolare sulla gestione dell’ospedale d’nei primi giorni in cui scoppiò la pandemia”. “Ammetto che è stato ...

