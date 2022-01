In Italia il 20,1% dei bimbi 5-11 anni con almeno una dose (Di venerdì 14 gennaio 2022) In Italia, i bambini tra i 5 e gli 11 anni con almeno una dose di vaccino anti-Covid sono 737.635, pari al 20,18% del totale. Hanno concluso il ciclo vaccinale in 122.367 (3,35% della popolazione 5-11 anni) e il totale dei guariti da al massimo 6 mesi è di 179.066 (4,9%). L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 14 gennaio 2022) In, i bambini tra i 5 e gli 11conunadi vaccino anti-Covid sono 737.635, pari al 20,18% del totale. Hanno concluso il ciclo vaccinale in 122.367 (3,35% della popolazione 5-11) e il totale dei guariti da al massimo 6 mesi è di 179.066 (4,9%). L'articolo .

