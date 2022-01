In Edicola sul Fatto Quotidiano del 15 Gennaio | “Figura adatta” Così lo definiscono Salvini e Meloni

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 15 gennaio 2022) Quirinale 2022 È ufficiale: le destre candidano B. C’è la war room per contare i voti Vertice a casa di Silvio. Vicolo cieco. Il leader di Forza Italia impone ala candidatura: “Voglio fedeltà”. I dubbi degli alleati sui numeri Di GiacomoQuelli che… figuriamoci Di Marco Travaglio Quando, il 1° dicembre, uscimmo con la copertina “No al garante della prostituzione” e lanciammo la petizione contro B. al Quirinale, i tromboni dei giornaloni, quelli che la sanno sempre lunga, ridacchiavano: figuriamoci se B. sarà candidato al Colle, è solo una boutade per poi ritirarsi e fare il kingmaker di Draghi, ma ilIl Dossier Scuola? è durata come un gatto in tangenziale Apri e… chiudi! Finita la prima settimana, a casa migliaia di prof. e studenti positivi. Comunicazioni last minute e ...