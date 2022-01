In arrivo il remake di ‘Willy, il principe di Bel-Air’: trama e anticipazioni (Di venerdì 14 gennaio 2022) Nel 2022 debutterà l’adattamento della celebre sit-com degli anni novanta Willy, il principe di Bel-Air: tutte le indiscrezioni In arrivo la nuova serie (Fonte: Instagram)Nel 2022 debutterà un remake della famosissima serie Willy, il principe di Bel-Air. La sit-com trasmessa negli anni novanta vedeva come protagonista il celebre Will Smith, nei panni di un ragazzo di strada intelligente nato e cresciuto a Filadelfia Ovest. Un giorno dopo una rissa nel parco giochi del suo quartiere è costretto a trasferirsi dai suoi ricchi zii. I due vivono nella loro villa di Bel-Air e Willy, dunque, dovrà adattarsi al nuovo stile di vita. Tuttavia, il suo modo di essere spesse volte contrasta fortemente con quello dell’alta borghesia dei suoi parenti. La sigla è ormai un vero e proprio tormentone ed è impossibile ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 14 gennaio 2022) Nel 2022 debutterà l’adattamento della celebre sit-com degli anni novanta Willy, ildi Bel-Air: tutte le indiscrezioni Inla nuova serie (Fonte: Instagram)Nel 2022 debutterà undella famosissima serie Willy, ildi Bel-Air. La sit-com trasmessa negli anni novanta vedeva come protagonista il celebre Will Smith, nei panni di un ragazzo di strada intelligente nato e cresciuto a Filadelfia Ovest. Un giorno dopo una rissa nel parco giochi del suo quartiere è costretto a trasferirsi dai suoi ricchi zii. I due vivono nella loro villa di Bel-Air e Willy, dunque, dovrà adattarsi al nuovo stile di vita. Tuttavia, il suo modo di essere spesse volte contrasta fortemente con quello dell’alta borghesia dei suoi parenti. La sigla è ormai un vero e proprio tormentone ed è impossibile ...

Advertising

doccdl : RT @MoviesAsbury: L’action movie del 2011 #TheRaid, diretto da #GarethEvans, sta per avere un remake per #Netflix, per la regia di #Patrick… - agn_bai : dopo john cusack e poi zoe kravitz (??) in arrivo un nuovo remake di high fidelity con pope francis - Matioski : Alle 14:00, nel Matioski Show, assieme a Stroncando L'Orrore, parleremo di: - Batman: Michael Keaton avrà il suo Ro… - dearborn_75 : RT @MoviesAsbury: #GalGadot sarà protagonista e produttrice di una nuova versione del classico di Alfred Hitchcock #CacciaAlLadro. Eileen J… - MoviesAsbury : #GalGadot sarà protagonista e produttrice di una nuova versione del classico di Alfred Hitchcock #CacciaAlLadro. Ei… -