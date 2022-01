In 400 a fare il primo vaccino di notte a Sesto San Giovanni (Di venerdì 14 gennaio 2022) AGI - Successo del vaccino 'by night' promosso a Sesto San Giovanni, nel primo hub ad aprire le porte ai cittadini in orario notturno. Circa 400 persone sono in coda nel cortile dell'ospedale cittadino in attesa di essere ricevute in una delle dieci postazioni allestite all'interno. "Avevamo la prenotazione a febbraio e volevamo anticipare" spiegano due anziani coniugi. "Ce l'avevo martedi ma così se sto male sto a casa nel fine settimana" dice una donna. "Ho fretta perché devo fare gli esami all'universita" è la motivazione di uno studente che ha il green pass scaduto. Leggi su agi (Di venerdì 14 gennaio 2022) AGI - Successo del'by night' promosso aSan, nelhub ad aprire le porte ai cittadini in orario notturno. Circa 400 persone sono in coda nel cortile dell'ospedale cittadino in attesa di essere ricevute in una delle dieci postazioni allestite all'interno. "Avevamo la prenotazione a febbraio e volevamo anticipare" spiegano due anziani coniugi. "Ce l'avevo martedi ma così se sto male sto a casa nel fine settimana" dice una donna. "Ho fretta perché devogli esami all'universita" è la motivazione di uno studente che ha il green pass scaduto.

Fugatti, fare possibile per mantenere la scuola in presenza "Teniamo molto monitorato il numero di classi che ogni giorno hanno numeri per entrare in dad, però la volontà è fare il possibile per mantenere la scuola in presenza, questo a fronte di un alto livel ...

