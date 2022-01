IMPACT: Già offerto un ruolo importante a William Regal (Di venerdì 14 gennaio 2022) Ha fatto grande scalpore il recente licenziamento di William Regal da parte della WWE, nell’ambito dell’ormai consueta politica di taglio dei costi che ha portato nell’ultimo anno e mezzo ad un continuo ridimensionamento dell’organico di dipendenti. Per Regal, però, le strade professionali possibili sono tantissime. Uno con la sua esperienza e che gode della sua stima, non faticherà, se vorrà, a trovare una nuova collocazione al vertice del business. William Regal ad IMPACT? Su Busted Open Radio di oggi Tommy Dreamer ha dato prova di ciò, dicendo di aver offerto a William Regal un lavoro a IMPACT Wrestling: “Nel momento in cui ho ricevuto la notizia di Regal, gli ho mandato un messaggio e ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 14 gennaio 2022) Ha fatto grande scalpore il recente licenziamento dida parte della WWE, nell’ambito dell’ormai consueta politica di taglio dei costi che ha portato nell’ultimo anno e mezzo ad un continuo ridimensionamento dell’organico di dipendenti. Per, però, le strade professionali possibili sono tantissime. Uno con la sua esperienza e che gode della sua stima, non faticherà, se vorrà, a trovare una nuova collocazione al vertice del business.ad? Su Busted Open Radio di oggi Tommy Dreamer ha dato prova di ciò, dicendo di averun lavoro aWrestling: “Nel momento in cui ho ricevuto la notizia di, gli ho mandato un messaggio e ...

