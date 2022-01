Il vertice di centrodestra incorona il Cav. "È la figura adatta per il Quirinale"

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 14 gennaio 2022) IlSilvio Berlusconi come suo candidato per il. E' l'esito cui è giunto ildella coalizione che ha avuto luogo nel pomeriggio a Villa Grande, la residenza romana del Cav. Salvini, Meloni e Co. hanno scritto in una nota riferendosi alle prossime elezioni del capo dello stato, che Silvio Berlusconi è "laa ricoprire in questo frangente difficile l'Alta carica con l'autorevolezza e l'esperienza che il Paese merita e che gli italiani si attendono". Per questo gli chiedono "di sciogliere in senso favorevole la riserva fin qui mantenuta. Su questa indicazione, le forze politiche dellavoreranno per trovare le più ampie convergenze in Parlamento e chiedono altresì ai presidenti di Camera e Senato di assumere ...